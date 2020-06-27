新冠肺炎肆虐逾半年，不少學校近期陸續取消畢業典禮，或改為直播方式舉行；「未來你好 2020畢業歌 雲演唱會」今晚（27日）線上開唱，包括成龍、劉德華、黎明、王力宏、周華健、林俊傑、容祖兒等歌手共襄盛舉，藉由歌聲為來不及當面道聲再見、拍張合照的畢業生們，撫慰內心遺憾。

王力宏今以吉他彈唱〈我們的歌〉，直呼能在線上舉辦畢業典禮「實在太酷了」，期許學子們以不同角度，正向面對、勇敢克服未來一切挑戰；林俊傑（JJ）也為畢業生們送上〈那些你很冒險的夢〉，期許「不論明天的夢想是什麼，這首歌都能陪伴所有畢業生勇敢追尋」。

JJ感性表示，由於今年遭遇疫情、各地狀況不同，在這個與以往不同的畢業季時刻，祝福所有即將步入社會的學子，都可以實現自己追求與堅持的夢想，「雖然很多學生沒有實體的畢業典禮，希望大家還是要用自己的方式，為自己的老師們，送上感謝的祝福，沒有身穿學士服、和同學們一起拍合照也沒關係，或許可以用特別的儀式紀念」，希望線上演唱會成為大家日後的回憶。

黎明將於下周推出新歌〈顧家〉MV，今以人父身份為畢業生送上祝福；53歲的他如今以家庭為重，前年和小19歲的Wing生下女兒後便減少工作，多留時間陪伴寶貝成長；為了配合女兒作息，黎明現已習慣早睡早起，自嘲每晚當「陪睡專員」：「10點半我已在陪伴女兒睡覺。」

黎明90年代就自組公司當老闆，投資有道的他，在大陸、香港、美國、加拿大等地持有逾2億元港幣（約7.7億台幣）的房產；據港媒報導，黎明投資房產從未虧本，雖戰績不差，但他過去在節目中坦言曾未把握賺錢機會，其中2003年SARS時期，他為了投資並和王菲主演電影《大城小事》，就少賺了10多億台幣。

王力宏今晚為畢業學子們開唱。（翻攝微博）

(中時 )