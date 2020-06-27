樂天桃猿先發投手威拉諾首局即失6分。（范揚光攝）

林安可單場雙響。（范揚光攝）

統一獅林安可（左）擊出兩支3分砲。（范揚光攝）

統一獅打者林安可對戰桃猿大秀打擊火力。（資料照片／季志翔攝）

中職今（27）日在桃園棒球場進行統一獅與樂天桃猿之戰，統一獅打擊火力「全員出擊」，全場打出26支安打，追平隊史紀錄，包括林安可生涯第3次雙響炮，終場獅隊21比5大勝桃猿隊。

樂天桃猿洋投威拉諾6月回到一軍先發輪值，今年尚未對過統一獅，今天遭到獅隊下馬威，投6局被打14安打失11分，威拉諾單場失11分個人新高，追平本季單場投手最高失分、11分自責分創下單場投手最高自責分。

獅隊先發洋投羅里奇投6局被打10安打失5分，拿下勝投，中止對戰樂天跨季6連敗。獅隊全場打出26安、其中林安可6打數5安打、包括雙響炮，這是林安可生涯第3次雙響炮，個人拿到7打點。獅隊陳傑憲、林祖傑也有4安打進帳。

1局上，獅隊前2棒陳傑憲、蘇智傑都是四壞球保送，林安可敲安帶進一分，接著吳桀睿觸身球保送，形成滿壘後，隨後獅隊以3支安打與1次高飛犧牲打，打下5分，獅隊單局拿到6分。

獅隊的「外野三劍客」再立功，3局上，蘇智傑貢獻1打點安打、林安可轟出3分炮，獅隊拉大領先比數為10比０。

桃猿在4局下由林泓育的陽春炮扳回1分，5局下，郭嚴文也跟進1發陽春全壘打、隨後陽耀勳打出1打點安打，猿隊追成3比10。不過，獅隊在6局上，高國慶揮出1打點的高飛犧牲打，獅隊仍以11比3大幅領先。

6局下，猿隊也有得分攻勢，陽耀勳打出2打點二壘安打；7局上，獅隊吳桀睿打出安打送回二壘安打上壘的陳傑憲，陳重廷也有1打點，獅隊13比5領先猿隊。

8局上，獅隊在猿投張明翔手中一口氣攻得5分，其中林安可揮出3分炮，這是他此役第2支3分彈，個人獨拿7打點創下生涯新高。9局上，獅隊再添3分，以21比5領先至終場。

(中時 )