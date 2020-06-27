美國新冠疫情出現反彈，26日共通報逾4萬名新增確診個案，刷新紀錄。總統川普隨即取消週末前往新澤西州度假的計畫，但未說明原因。有美媒分析，這是因為該州為免疫情擴大，推出新的限制措施。

川普原訂於26日下午啟程，前往他位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部度假。不過，新澤西州政府要求來自9個州份的旅客自我隔離14天，其中包括亞利桑納州，當地確診個案遽增，且川普23日曾到訪該州。

白宮方面並未說明川普取消度假計畫的原因，不過川普自己在推特發文解釋，他取消計畫是想留在華盛頓，以「確保法律和秩序」。

川普26日還簽署1項保護紀念碑與雕像的行政命令。他在推特上宣布，他已簽署1份非常強大的行政命令，旨在保護美國古蹟、紀念碑及雕像，並打擊近期的暴力案件，違反規定者將判處監禁。

事實上，川普之前也曾因出門度假，引來批評聲浪。5月時，美國染疫死亡人數增至接近6位數，但他仍依照計畫前往維吉尼亞州斯特靈（Sterling）的高爾夫球俱樂部度假。民主黨總統候選人拜登的競選團隊因此推出廣告砲轟，美國的死亡人數持續增加，「總統卻在打小白球」。

(中時 )