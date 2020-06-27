繼昨日因雨暫停時放出統一獅應援曲炒熱氣氛，今日中信球團直接在賽後頒發MVP時，放出獅隊「統一尚勇」邀全場一起跳，因為此戰兄弟戰勝悍將、統一獅也以大比分領先樂天桃猿，今日賽後確定送兄弟戰上戰績龍頭寶座，象迷跳統一獅應援曲也成為有趣畫面。

今日賽前中信兄弟與樂天桃猿雙方無勝差，不過桃猿以些微勝率領先，上半季接近尾聲，競爭季冠軍寶座也漸漸白熱化，「敵人的敵人就是朋友」，統一獅今日狂轟猛炸，以21比5大勝桃猿，間接助兄弟登上戰績第一，兄弟球迷相當感謝獅隊。

季昨日因雨暫停期間大跳「統一尚勇」，今日在為黃恩賜頒發MVP時，球團再度放出獅隊應援曲，「臨時百萬喵迷」感謝統一獅的幫助，而根據中信兄弟Twitch官方頻道小編透露，兄弟有取得統一獅音樂授權。此外今日洲際球場共有9138人進場，是本季最多，有趣的是一放音樂，全場球迷包含中信兄弟啦啦隊都會跳。

(中時 )