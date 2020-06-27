丁噹、袁詠琳、伊能靜、鍾麗緹等人一同參加湖南衛視芒果TV節目《乘風破浪的姐姐》，丁噹在該節目中，身為「艾瑞巴蒂」組一員，獻唱改編自人氣樂隊「新褲子樂隊」的嗨曲，丁噹在現場飆高音，但最後票數抱憾輸給另一7人組，劉芸和許飛遭到淘汰，讓身為隊長的丁噹自責落淚，對隊友感到抱歉，稱自己是「最煩人的隊長」。

而上一期播出內容中，「艾瑞巴蒂」組似乎在分詞環節產生「矛盾」，但本期內容中，丁噹巧用黃曉明傳授的「明學」技巧，在隊友們七嘴八舌討論時，拿出音樂組長的「威嚴」，主動擔下歌曲中比較複雜的部分，還霸氣控場「都聽我講」，現場不但沒有姐姐發火，隊友還為丁噹的積極表態鼓掌，氣氛融洽。

請丁噹主導分配歌詞段落，看得出「艾瑞巴蒂」組的默契在一次次磨合中愈來愈深厚，姐姐們的團魂在一次次練習中也更加緊密相連。緊張激烈的節目仍在持續播出，丁噹將進入行程更為緊促的第二次公演周期，新分組、新隊友、新曲目。

(中時 )