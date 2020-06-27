台電中火2號機重啟運作，台電與台中市政府爭議不休，台電在臉書「電力粉絲團」推出4格漫畫，強調是「合理、合格、合法」，而市府回應「我不管，我就是要罰」、「移送法辦」。對此，台中市府表示，到底是否合理合法？應由法院認定，台電不循合法救濟途徑，卻以漫畫誤導大眾視聽，令人遺憾。

台電中火2號機24日晚間重啟運作，台中市環保局認為，2號機組去年已裁罰廢證，重啟操作已屬違法，當晚前往稽查，已開罰200萬元；25日及27日再各前往稽查，態度強硬指稱，不但要再度重罰，還要將負責人移送法辦。

台電日前委託製作4格漫畫，呈現雙方爭鋒相對局面，並在臉書「電力粉絲團」推出。台電在漫畫中指稱，環保署在今年2月已撤銷市府處分，依空汙法是可以「合法運轉」，而台中市府則指稱：「我不管！不停工就再罰」。台電再強調，為炎炎夏日供電做準備，是「合理、合格、合法」，而台中市府又回應：「我不管，我就是要罰」。

對此，台中市政府表示，行政院環保署雖於2月份發文撤銷市府廢證的處分，但環保署未報請行政院同意，逕為撤銷處分，並不符合地方制度法規定，屬無效處分，所以，市府廢止中火許可證的處分仍然有效。

台中市府強調，到底是否合理、合法，應由法院認定，台電不循合法救濟途徑，卻以漫畫誤導大眾視聽，令人遺憾。並呼籲，台電不要老是躲在行政院的保護下製造爭端，只要依法申請許可證，環保局自會依台中的空品現況及空污法合理審查。

(中時 )