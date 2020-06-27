即將成真火舞團則在凱道藝術卡車舞台演出《火焰世家》，精彩的火舞表演獲得觀眾喝采。（張鎧乙攝）

福爾摩沙馬戲團演出《潘朵拉的盒子》，包含特技、雜耍、小丑等項目，幽默詼諧。（張鎧乙攝）

金枝演社準備的戲碼是《浮浪貢開花》的精華版「小卒變英雄」，演繹「台客美學」。（張鎧乙攝）

防疫解封、藝文活動終於大解禁，集結60組表演藝術團隊的端午連假三天凱道演出，宛如盛大的野台戲競演，互相拚場。晚間壓軸由滅火器樂團、福爾摩沙馬戲團和即將成真火舞團同時間在凱道各處舞台演出，帶來充滿藝文氣息的連假週末夜。

晚上壓軸場，福爾摩沙馬戲團演出《潘朵拉的盒子》，包含特技、雜耍、小丑等項目，幽默詼諧，一開場小丑就用機智問答和小朋友互動，帶動氣氛。即將成真火舞團則在藝術卡車舞台演出《火焰世家》，描述「火焰公主」的愛情故事，搭配精彩的火焰特技表演，獲得現場觀眾鼓掌喝采。

下午在凱道旁廣場，金枝演社帶來結合歌唱、戲劇、舞蹈的全台語音樂劇，無獨有偶工作室則帶來鮮豔、活潑、輕快的大偶表演，即使是炎熱的天氣，還是吸引不少大小戲迷來看戲。演員也演出時也一邊和台下戲迷喊話互動，場面熱絡。

金枝演社副導演施冬麟表示，近半年來因為疫情都沒有表演，到上週才終於展開第一檔巡迴，端午的演出也為接下來的系列演出暖場，「這次端午匯演，表演團體大家都出來了，很熱鬧，很像以前『拼台』的感覺。接下來之前安排好的行程也都要起跑了。」

施冬麟表示，金枝演社準備的戲碼是《浮浪貢開花》的精華版「小卒變英雄」，演繹「台客美學」，描述離家多年回鄉的主角，在故鄉發生的趣事，包含懷舊的《寶島漫步》、《一生只愛你一人》等耳熟能詳的台語歌曲，「想呈現輕鬆幽默的部分和家庭親情。」

無獨有偶工作室這次則演出《佳偶報喜》，集結青蛙大戲偶和福祿壽的「大神尪」，除了在舞台上帶來組曲唱跳，青蛙大偶和「大神尪」也進到觀眾席，和大小朋友擊掌互動、拍照合影，還有小朋友指揮爸媽：「幫我錄影！」

無獨有偶工作室行政總監曾麗真表示，在端午之後，去年首演的「科普偶戲」《沒有人愛我》，下週起也將從屏東等地開始巡迴演出，票房賣得很好，下半年還有三個新的偶戲要製作，「端午感覺就像是在正式宣告展開一樣。好像真的有感覺到『報復性消費』！」

(中時 )