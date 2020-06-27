新北八里驚傳砍人 男右胸遭刺失血過多身亡 21:212020/06/27 中時電子報 張睿廷 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里驚傳砍人案，遭砍的外籍移工目前命危，醫護人員搶救中。（新北市蘆洲分局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里27日晚間發生一起砍人案，一名30多歲外籍移工在文心、忠四街口遭2名男子持刀砍傷，右胸中刀，警消獲報趕緊到場將人送至淡水馬偕醫院，急救後宣告不治，其友人也身受重傷。 而案發地點鄰近水興公公園，不少家長帶著幼童在此玩耍嬉戲，更目睹血案發生，警方現已鎖定犯嫌，正全力緝凶中。，詳細情形仍待警方調查釐清。 移工友人表示，受傷男子是在忠四街口突然遭砍，事發地點旁邊就是兒童遊戲場，許多家長都在旁目睹事件發生，蘆洲分局員警已封鎖現場，希望釐清事件發生始末。 (中時電子報) #砍人 #發生 #失血過多 #八里 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 1.5米防疫科技應用 安全無虞新生活 04:102020/06/23 金融．稅務 大肚山華山路淪為飆車的尬車場 盧秀燕：由副市長主持跨局處會議 12:382020/06/23 寶島 新聞透視》從甲午戰爭到韓戰 影響深遠！朝鮮半島局勢 牽動台灣命運 04:102020/06/25 國際大事 依殺人罪究責 根除僥倖心態 04:102020/06/25 社會新聞 99％人民的命也是命 04:102020/06/25 時論廣場 樂園成廢墟無辜業者活受苦 窩居4坪店面為家 14:302020/06/25 寶島 三峽鐵皮工廠發生大火 廠內無人員傷亡 20:022020/06/25 社會 男超商買咖啡耍特權 還大嗆：「我認識警察局長」 20:522020/06/25 社會 獵石賺上億2》各行各業都做過 當石材業務闢新機 08:322020/06/26 財經 因為傳播妹起衝突 桃園男竟捅死對方遭起訴 16:412020/06/27 社會 社會熱門新聞 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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