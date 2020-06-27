新北市八里27日晚間發生一起砍人案，一名30多歲外籍移工在文心、忠四街口遭2名男子持刀砍傷，右胸中刀，警消獲報趕緊到場將人送至淡水馬偕醫院，急救後宣告不治，其友人也身受重傷。

而案發地點鄰近水興公公園，不少家長帶著幼童在此玩耍嬉戲，更目睹血案發生，警方現已鎖定犯嫌，正全力緝凶中。，詳細情形仍待警方調查釐清。

移工友人表示，受傷男子是在忠四街口突然遭砍，事發地點旁邊就是兒童遊戲場，許多家長都在旁目睹事件發生，蘆洲分局員警已封鎖現場，希望釐清事件發生始末。

(中時電子報)