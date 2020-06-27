日本官方通報一名20多歲日本女學生從台灣返國，在機場入境時被檢驗出新冠肺炎陽性確診，震撼全國，消息曝光後，有專家建議我國入境有應施行廣篩必要。而指揮中心則回應，台灣每日篩檢量約110件，且社區通報量也比他國少，目前的篩檢量已經足夠。對此，國民黨籍台北市議員羅智強則說，「如果在草原上看到一頭大獅子，張著血盆大口撲過來的時候， 要怎麼逃生呢？很簡單把頭埋進沙子，只要看不見獅子就等於獅子不存在，這是台灣神級防疫的邏輯」。

羅智強在政論節目「新聞深喉嚨」中談到，台灣防疫神邏輯就是「只要不檢驗，就沒有感染者，少檢驗，感染者就少，看不到感染者，就代表說我們沒有感染者，但日本女學生用身體去證明，這防疫邏輯是多麼荒謬」。

羅智強也批，在台灣沒有把這日本女生檢驗出來，結果人家返國被檢驗，「這是很丟臉的一件事情」；他認為，過去這段時間在神級防疫的邏輯下，大家都覺得台灣很安全，可是全球新冠肺炎感染人數已將近1000萬人、死亡人數將近50萬人，重點是全球每日確診人數不斷創新高，美國還在高峰上，這世界不但不安全，其實是更危險。

另外，羅智強認為台灣已經是在防疫上把螺絲全部拔出來丟掉了，因為沒有要普篩 ，一天檢驗個100個，可是問題來了，為何其他國家不是這樣，國外也可能會質疑台灣篩檢量不足，就像日本研議開放邊境時，卻排除台灣，台灣也要去看全球怎做防疫。

針對有醫師擔心有社區感染，雖然目前台灣沒施行普篩，但是否會因此提高廣篩比例，實施入境廣篩？指揮中心發言人莊人祥指出，此日本個案檢驗結果屬弱陽性，當然也不排除是社區感染或是偽陽性。目前只要醫師懷疑仍可送檢驗，近期確實沒有社區通報個案，目前更沒有任何國家進行普篩。

(中時電子報)