香港對台的「半官方」機構「港台經濟文化合作協進會（協進會）」今發聲明批評台灣干預香港事務。對此，陸委會表示，與國際社會共同關切香的情勢，但從未介入香港事務。臺港服務交流辦公室係依據香港人民所提出的投資，就學，就業，移居台灣及相關求助等需求，提供相關諮詢與必要協助，一切基於人道考量及我方既有法律規範處理，沒有破壞香港繁榮穩定的意圖，港方切勿錯誤解讀。

陸委會指出，策進會相關的工作均符合其成立的宗旨，未來希與港方共同推進對雙方人民權益有利的事務，並提升臺港實質關係。但近年來，港方片面推遲策協聯席會議、秘書長工作會議，這才是背離策協兩會成立的初衷，對臺港交流合作有害無益。我方不能接受港方所謂「與策進會形式不符，破壞香港繁榮穩定」的指控，也深盼港方勿基於不合理的政治考量，干預策進會的運作

陸委會稱，民主自由與人權法治向為我方堅持的普世價值。針對近年中共當局一再侵蝕及破壞香港的高度自治，違背對香港人民的承諾，已引起我方及國際社會的嚴重關切，並同感憂慮。

(中時 )