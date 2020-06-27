明(28)日受太平洋高壓籠罩影響，各地大多為晴朗炎熱的天氣，午後在西半部地區、東北部地區及花蓮、台東的山區有局部午後雷雨機率發生，另外氣象局已針對全台10縣市發布高溫警示，提醒民眾留意。

氣象局預報員王品翔表示，明天天氣和今天類似，各地高溫仍普遍在33度以上，其中大臺北地區、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，可能達36度以上，由於雲量偏少，各地紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請做好防曬工作並多補充水份。

王品翔指出，明天風場仍為偏南風，僅南臺灣及臺東一帶清晨至上午偶有零星陣雨，不過東北部、東半部及西半部及全台山區將有明顯午後雷陣雨出現，提醒民眾多加留意。

另外氣象局針對明日中午前後臺北市，彰化縣、南投縣、雲林縣近山區及河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，新北市，臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色高溫燈號，請特別注意。

(中時 )