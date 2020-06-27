德國總理梅克爾說，美國如果不願承擔全球性大國責任，歐洲需重估歐美關係。

德國《南德意志報》報導，針對美國計畫縮減駐德美軍一事，梅克爾表示，美歐同盟對歐盟每一個成員國都具重要價值。美國在德駐軍關乎德國及北約歐洲部分的利益，同時也是在保護美國自身的利益。歐洲有重要理由依賴跨大西洋的防務共同體和共同的核保護體系。

梅克爾表示，儘管在防務上歐洲應比冷戰時期扮演更重要角色，但如果美國從這種（全球性大 國）角色中解脫出來，「我們將不得不（對歐美關係）進行根本性思考」。她說，德國知道應該增加國防預算，近些年已大幅增加預算。德國會繼續增加預算，

美國總統川普15日宣佈駐德國美軍將大幅減員，並指責德國在北約軍費分擔中貢獻不足。這一決定引發德國政界不滿。此間不少分析人士認為，這是美國與德國等傳統歐洲盟友的關係出現倒退的一個信號。

(中時 )