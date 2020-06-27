新冠疫情仍在美國迅速蔓延，如今疫苗似乎成為戰勝病毒的唯一希望。美國微軟公司聯合創辦人、億萬富豪比爾蓋茲表示，就算疫苗成功問世，推廣時仍將面臨一大障礙。

今日俄羅斯（RT）26日報導，蓋茲25日接受採訪時，感歎美國在抗疫方面做得「遠遠不夠」。他並表示，推廣新冠病毒疫苗的「最後一個障礙」將是說服人們接種。

蓋茲曾多次表示，他希望為全世界接種他資助實驗室所研發的疫苗，但他承認，「疫苗可能只能更有效地保護你們，但無法阻止你們傳播（病毒）…不能保證疫苗是完美的傳播阻斷劑」。

蓋茲認為，「美國的物流根本不是問題」，可以把疫苗帶到世界各地，但「你們可以『選擇』是否要接種疫苗，所以這將是最後一個障礙」。

報導提到，有超過三分之一的美國民眾對新冠疫苗的安全性表示擔憂，理由包括疫苗研發過度泛政治化、時間太過倉促、部分參與研發工作的人員聲譽不佳等。

蓋茲在受訪時還提到，美國仍有許多人因這種流行病死亡，這顯示美國還沒做出足夠努力。蓋茲說，雖然檢測人數增加，仍無法阻止新冠肺炎感染人數大幅反彈。

此外，蓋茲還將美國居高不下的感染人數歸咎於美國未能採取與其他國家相同的防疫措施。目前美國的確診和死亡病例數量仍高居世界首位。

(中時 )