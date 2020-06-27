一晚發生兩起事故！國道1號火燒車 返鄉注意行車安全 21:542020/06/27 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號154公里苗栗、台中交界北上路段，發生火燒車事故，消防人員趕抵撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假接近尾聲，國道出現返鄉車潮，27日晚間8點半國道3號發生小客車車禍事故，國道1號也發生火燒車意外，由苗栗縣消防局、台中消防局出動人車，撲滅火勢。 27日晚間8點多國道3號122.6公里後龍路段，發生車輛碰撞事故，苗栗縣消防局趕抵現場救援，幸無人受傷。晚間8點35分國道1號154公里苗栗、台中交界北上路段，發生火燒車事故，苗栗、台中消防局分別出動，30分鐘後將火勢熄滅，無人傷亡，但也造成後方車輛回堵。 (中時 ) #國道 #消防局 #事故 #苗栗 #台中 也許您會感興趣 社會熱門新聞 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 一晚發生兩起事故！國道1號火燒車 返鄉注意行車安全 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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