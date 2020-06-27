端午連假接近尾聲，國道出現返鄉車潮，27日晚間8點半國道3號發生小客車車禍事故，國道1號也發生火燒車意外，由苗栗縣消防局、台中消防局出動人車，撲滅火勢。

27日晚間8點多國道3號122.6公里後龍路段，發生車輛碰撞事故，苗栗縣消防局趕抵現場救援，幸無人受傷。晚間8點35分國道1號154公里苗栗、台中交界北上路段，發生火燒車事故，苗栗、台中消防局分別出動，30分鐘後將火勢熄滅，無人傷亡，但也造成後方車輛回堵。

(中時 )