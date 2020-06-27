原PO端午節拜拜完，準備切西瓜來吃時，驚見西瓜剖面，呈現出特別的花紋，覺得相當可愛。（摘自爆怨公社）

端午節連假免不了放縱一番，吃肉粽之餘，配上個冰涼的西瓜那就在好不過！不過，一位民眾將西瓜剖開後，剖面竟出現特別的「如意紋」奇景，並將照片PO在網路上，眾人見了驚呼「是惡魔果實」！

原PO在臉書「爆怨公社」上想抱怨一下自己的西瓜，她表示端午節當天拜拜完，準備切來吃時，看見西瓜剖面形狀，呈現出特別的花紋，捲成一團的樣子讓原PO直呼「不甜，但這型狀也太可愛了。」

貼文曝光後，許多網友見到這特殊紋路，有人形容好像「孫悟空的金箍」，更有人說和著名漫畫《航海王》裡面的「惡魔果實」維妙維肖。網友笑翻表示「孫悟空西瓜」、「梵谷的西瓜」、「這一定是惡魔果實」、「 完了，你不能下海了」。

有網友眼尖說，這西瓜冰太久「都透了」，難怪不好吃。另外也有人指出「3個如意紋，好意象」代表著好兆頭。不過，一位網友表示，只要「橫切就會有這紋路」，好奇的朋友可以回家試試。

(中時電子報)