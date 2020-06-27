由於5月間美國白人警察壓制黑人導致窒息死亡一事，使全球掀起一波黑人平權、反奴隸、反殖民浪潮。而由於香港過去被英國殖民，台灣、韓國過去被日本殖民，因此香港媒體以這三地作為比較，且日據時代台灣人以及韓國人所處地位如何？亦值得關注。

根據港媒《亞洲周刊》指出，香港97年回歸後出生的新生代，在示威遊行時高舉英國、美國國旗，並且對美國黑人平權運動並不友善，背後原因是因為他們的意識形態與白人相近，成為「想像共同體」。

反觀韓國，不但在日據時期的1919年（日本稱為「日本統治時期的朝鮮」，南北韓均稱為「日帝強佔期」）即發生「三一獨立運動」，號召200萬人武裝起義，並且在戰後不斷清除日本殖民象徵，更於1996年，把日本過去在首爾的總督府完全拆除。

至於台灣，根據日本東京大學校長矢內原忠雄所著《日本帝國主義下的台灣》一書所載，「台灣的政治情形比較朝鮮尤為專制」。

書中指出，政治情形，台灣比朝鮮遜色多矣。朝鮮有地方選舉、行政官員任用、朝鮮人發行的朝鮮語報紙，台灣都沒有。「台灣完全沒有政治自由，萌芽的胚種都難發現」，台灣「財政經濟豐富、教育比較進步，但政治專制程度卻反而比較高」，使台灣成為世界殖民地罕見的事例。

1919年朝鮮發生「三一獨立運動」，書中指出，「猶如晴天霹靂，促使日本殖民地統治的改善」，修改台灣總督府官制及其他法令，緩和過去的專制政治，始開始「同化主義」、「民族融合」，1927年始允許台灣唯一的言論報導「台灣民報」在島內發行，當年也出現唯一政治結社，即「台灣民眾黨」的組成。

《亞洲周刊》認為，香港的問題在於沒有經過「轉型正義」，未完成「去殖民地化」，這是韓國人難以想像的，也是香港未來必須面對的課題。

(中時電子報)