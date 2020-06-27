美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的支持率領先川普，加上新冠肺炎疫情威脅美國經濟復甦，不利美股後市。在此同時，歐洲逐漸解封，7,500億歐元復甦基金推出在望，表現落後的歐股可望在2020年下半年急起直追，甚至超越美股。

自美國總統川普2016年贏得大選後，美股的表現便一直超越歐股，但近來歐股重拾成長動能。泛歐STOXX 600指數過去一個月漲幅達2.3％，同期標普500指數下跌約1.2％。

資金流動亦顯示投資人對歐股的興趣回升。美國銀行（BoA）最新周報顯示，美股基金流出66億美元，創下七周以來最大失血紀錄，同期歐股基金吸金8億美元。 拜登曾表示，若當選將取消川普任內推行的減稅案，加上疫情升溫皆衝擊美股前景。摩根士丹利首席跨資產策略師席茲（Andrew Sheets）指出，隨著美國總統大選逐漸逼近，歐股表現可望超越美股。

激勵歐股上漲的原因包括歐洲逐步重啟經濟，且歐盟擬推出7,500億歐元復甦基金，協助會員國對抗公衛危機。

自法國與德國在5月18日聯合提出復甦基金提案後，歐元迄今上漲4％。巴克萊歐洲股票策略部門主管Emmanuel Cau表示，歐元升值加強歐股的吸引力，尤其是對美國投資人。歐洲市場長期遭受忽視與低估，現在將可重新獲得評價。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）向客戶表示，公司準備加碼歐洲資產，因為歐洲抑制疫情擴散成效相對出色，並且加速做出政策回應。高盛基於「多項利多因素」，也將歐洲未來三個月的投資評等上調至「加碼」。

在新冠肺炎疫情重創金融市場之前，標普500指數自2016年11月美國總統大選以來，累計上漲逾60％，漲幅約是泛歐STOXX 600指數的兩倍。

(工商 )