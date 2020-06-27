日前國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁表示，她要爭取2030年亞運在高雄舉辦。不過，民進黨台北市議員阮昭雄指出，亞運申辦已在4月截止。而李眉蓁今(27)晚在直播中表示，她在資料上查證不周，並很高興政見被對手注意到。

阮昭雄在臉書上指出，高雄市長候選人若想要「申辦」2030年亞運也要做做功課，今年四月份已經截止了，並質疑李眉蓁是不是在開空頭支票。

對此，李眉蓁在臉書直播中回應道，會出現這樣的錯誤，是因為團隊資料查證不周，會虛心檢討，並坦言感受到越級打怪的教訓。同時李眉蓁也表示，雖然她選議員三連霸，但選市長第一次，她會請團隊多加油，一定要成長，走過改革的必經之路。同時她很高興對方陣營注意到她的政見，並給予糾正。

網友們也回應，「請主動拜託國民黨各議員及無黨聯盟的議員，並連絡所有廷韓直播主的訪問說出您的理念及政策，對您的選情有直接幫助，眉蓁議員加油」、「大家多幫李眉蓁打廣告，不然就要被貪汙之子選上了」、「這是國民黨年輕化第一戰，大家要加油拉票」。

李眉蓁在臉書直播中回應外界問題。(取自臉書)

(中時電子報)