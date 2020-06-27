議員視訊會議狂聞丁字褲(影片源自Youtube)

新冠肺炎爆發至今，全球疫情仍不容輕忽，為了防疫，許多學校、企業改為遠端上課、開會，其中也發生不少趣事，像是有女員工上廁所忘記關視訊、教師邊上課邊結婚等，有位巴西議員參加視訊會議時，拿著一條粉色丁字褲狂聞，完全忘記鏡頭還在拍，氣氛一度非常尷尬。

巴西聖保羅州的布拉干薩保利斯塔（Braganca Paulista）小鎮，基督黨的議員阿西洛（Ditinho do Asilo），日前透過視訊，討論砍伐樹木相關議題，只見會議進行到一半，阿西洛拆開一個包裹，拿出一件粉色丁字褲，他開始把玩研究丁字褲，接著拿到鼻子前開始狂吸。

尷尬的一幕讓其他參與會議的人全看傻，直到另一位議員出聲阻止阿西洛，他才驚覺鏡頭、麥克風都沒關。影片曝光後，阿西洛解釋包裹是朋友寄給他的惡作劇禮物，表示丁字褲是情趣用品店製作的「可食用食品」，所以才會拿起來聞味道。

狂吸丁字褲的行為被看光，阿西洛感到抱歉，坦承在會議中這樣錯做很不妥當，且沒有無視會議的意思，因為就算在拆包裹，自己還是有跟上會議討論進度。

(中時電子報)