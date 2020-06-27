自6月9日美軍運輸機飛越台灣以來，中共解放軍軍機已經8次進入台灣西南空域。大陸官媒中央廣播電視總台中華之聲「海峽時評」27日刊發評論文章，以嚴厲措辭嚴直指，解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，倚美謀獨是死路一條，「台獨勢力如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅！」

文章指出，近期解放軍頻頻亮劍台海，是對美方惡劣挑釁的回應和反制。一段時間以來，美軍驅逐艦、偵察機、無人機等在台海地區大刷「存在感」，甚至扯掉「航行自由」的遮羞布，直接派軍用運輸機飛越台灣。對於這種挑釁底線的行為，解放軍始終保持高度戒備。大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。

文章指責，美國熱衷推銷的「印太戰略」在亞太地區令人避之唯恐不及時，民進黨當局卻拼命往「印太戰略」的圈子裡鑽，與美國一些勢力狼狽為奸。「不作不死，」文章警告，「民進黨當局變本加厲加深與美國軍事勾連，夢想倚美謀獨，只會促使大陸加緊練兵備戰、加速解決台灣問題。」

此前有日本媒體指出，解放軍可能在今年8月實施以奪取東沙島為想定的軍事演訓。民進黨當局聞訊後急忙增強東沙島戰備，並派出海軍陸戰隊進駐東沙島，以防大陸借軍演之機奪島。

「俗話說，做賊心虛！日本媒體一篇還沒得到證實的新聞報導便讓民進黨當局草木皆兵、惶惶不可終日」，文章譏諷，「說明打腫臉孔充胖子的台獨分子們，內心都深知台灣就是美國用完即扔的『麥克筆尖』，一旦解放軍出重拳，美方決不可能真的為台獨勢力出一兵一卒。」

「中國人不打中國人」，但文章同時警告，「如果台獨分子不把自己當同胞，一再突破作為中國人應有的底線，那麼，解放軍的戰鬥力就是隨時可以化作實現祖國統一捍衛國家尊嚴的實力，台獨勢力企圖倚美謀獨的結局必然是加速自取滅亡！」

(中時 )