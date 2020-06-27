墜樓身亡高雄市議長許崑源，告別式今(27日)在第一市立殯儀館景行廳舉行，前市長韓國瑜出席追悼，不少商界及藍綠政壇人士都到場送別。而過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，今晚也在臉書寫下長文，心痛地說，至今仍很難接受他已經離開的事實，但彷彿可以理解他為何選擇這麼做，只是這犧牲真的太大了⋯並透露許崑源不是像韓國瑜那樣有耀眼的影響力，而是在霸氣的外表下，「擁有這樣低調溫柔的感動力」。

李明璇在臉書寫下，許議長是正義的鬥士，更是熱心助人的暖男，從小就知道這號人物，在懵懵懂懂的童年，還不懂大人的世界什麼是選舉投票，就知道大人有事就會找許崑源議員，他就像是與生俱來為民服務的民代，找他絕對有求必應；她透露，父親和許崑源認識19年了，爸爸曾說「別看他在議會質詢一身正氣、剛直不阿，其實議長的心腸非常軟。有次走在順路上，議長突然說要拐個彎繞一下路，後來才知道，當時迎面走來的是曾經和議長借急還沒有還的友人，他不願意造成對方的心理負擔，寧願用默默迴避的方式，給予對方最細膩的體貼。」

另外，李明璇也分享過去幫忙輔選市長時，好幾次在高雄的造勢活動，明明舞台上眾星雲集，議長看到她站在邊邊，就用台語說：「年輕人要站前面一點，這樣國民黨才有希望」，自己很不好意思地回應：「可是議長我沒有要選舉，讓議員站前面就好」，議長故意板著臉說：「緊去，妳人水水又足紅，給候選人加分啦！」

李明璇也觀察到，許崑源當時將好幾位年輕民代往前拉，又「命令」幾個他認為不需要卡位的前輩站旁邊一點，為了要多給年輕人露面的機會，結果自己站在後面默默地搖國旗，「他是像獅子般的領袖卻甘願做配角，用行動支持年輕人，在政治人物中非常難得。」

李明璇不捨地說，「我想最讓我難過的是 議長夫人和他的小女兒失去了最深愛的丈夫、爸爸，高雄市議會少了許議長這位不可或缺的靈魂人物」，但那美好的仗您已經打過，許議長，您好好安息，您沒等到的公平正義，有好多人願意幫您爭回來。最後，她也說，「您永遠英俊且瀟灑地活在我們大家的記憶裡。」

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