台北市教育局25日宣布，自本月15日起，創校71年的「育達高職」正式更名為「普林思頓高級中學」。許多民眾在得知這消息後，一直無法消化，在北部小有名氣的育達商職，搖身一變外國名校。對此，號稱「人渣文本」的輔大助理教授周偉航表示「校長真是聰明的改名人」。

在民國38年就創立的老牌學校育達高職，前身是「育達會計補習學校」，直到民國42年改為「育達初級商業學校」。不只擁有悠久歷史，育達畢業校友已破30萬人，其中不乏演藝圈大咖，如安心雅、楊謹華等人。

如今育達商職再次蛻變成「普林思頓高級中學」，育達校長劉育仨受訪時表示，改名是因學校定位要更改，未來仍會保留育達高職部，他更透露，其實當初在改名時，除了參考美國名校普林思頓，也曾經考慮取作劍橋、哈佛等名校。周偉航在臉書上調侃說，「育達高職要改為普林思頓。這應該代表，該校的董事，是聰明的改名人。」

許多網友也在周偉航貼文底下留言表示「感覺改名後是國外來開的高級雙語學校」、「期待下一所柏克萊高中出現」、「讀不到名校怎麼辦？改校名就好了~」、「乾脆改名霍格華茲，招生效果應該會更好」、「以後男學生叫普男，女學生叫普妹」。

(中時電子報)