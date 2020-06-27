新冠肺炎防疫中，交出亮眼成績單的衛福部長陳時中，獲得超高的94%滿意度，然後近日卻有美女醫師爆料，表示陳時中目前在醫界評價直直落，讓現場來賓都不敢相信，發出驚呼聲。

陳時中防疫做的優秀，但後面的健保自費醫材上限爭議卻引爆醫界反彈，對此眼科醫師黃宥嘉就在談話性節目上爆料，陳時中目前在醫界評價很低，許多醫師都認為，陳時中現在就是在跟行政院長蘇貞昌爭著當「鐵血宰相」俾斯麥，看誰夠鐵血，對醫界更狠。

黃宥嘉指出，蘇貞昌堅持不漲健保，但去年健保經費缺口已達337億，但根據淡江會計系教授計算後，25年後人民的薪資有4成都會被健保費佔據。她也控訴，健保署多年來都沒調漲醫界薪資，但官員們每年都可以拿4個月年終，她認為政府不敢調漲健保原因就在於怕選票會流失。

黃宥嘉痛批，不論是政府或健保署都不在乎醫護死活，只要有肺炎案例，就給予低給付並命令醫界人員治療，若非醫護聽話不搞政治，台灣防疫奇蹟根本做不起來。她會不會支持陳時中，也要觀察究竟跟其他政客有何不同，有沒有真心想改善健保制度。

(中時電子報)