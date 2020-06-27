一名在南台灣念書的日本女大生20日返回日本後，被驗出確診新冠肺炎，但是與日本女學生有接觸的123人，經過檢驗都是陰性，為了確認感染源，將再針對這123人檢測血清抗體。台大小兒科醫師李秉穎質疑，日籍女大生會不會是在機場感染，但因潛伏期很短，以致病毒量很低。還有目前台灣邊境也不是守到百分之百，比如海上走私就有可能將病毒帶入。

李秉穎在政論節目《新台灣加油》中質疑，日籍女大生會不會是在機場感染，但因潛伏期很短，所以病毒量很低，但是被日本檢驗出來了。或者是說她真的是無症狀感染，但是他覺得有一個可能性，台灣目前的邊境守的是百分之百、千分之千嗎？應該是99.999%，但是不是千分之千。另海上走私，也是一個漏洞，如果物品或是人過來，帶有病毒，就會被汙染到；而偷渡，人若帶病毒進來，我們能夠100%去防嗎？

李秉穎表示，100多個接觸者都沒有病毒，很可能就是這100多個接觸者傳給日本女大學生，說不定她已經感染一段時間了，所以病毒測不到，是不是她一個月以前感染到，已經有抗體。而用抗體去測說哪一些人是她的可能傳染源，再去追究這些可能的傳染源，是不是有境外的旅遊史、或有其他接觸史，再去追到源頭。但這種檢驗會有問題，就是跟我們為何不普篩的問題一樣。

李秉穎接著指出，這100多位接觸者若驗出來都沒有抗體，那就奇怪了，這檢驗試劑就不太好，因為所有試劑都有一點偽陽性的可能性。但若是很好的試劑，有5%的偽陽性、95%很正確，去抽驗100人，100人就會抓到6、7個人，但抓到的並不一定是真正的陽性，這就是它的問題。

(中時電子報)