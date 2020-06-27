嘉義市長黃敏惠（前）、中華美食交流協會理事長郭宏徹上菜。（廖素慧攝）

台灣古早味辦桌菜「桂花炒沙公」。（廖素慧攝）

台灣古早味辦桌菜「老油條河鰻」。（廖素慧攝）

嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗送客人茄芷袋把雞腿、彈珠汽水帶回家。（廖素慧攝）

中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會與地方特色產業協會在北門車站辦桌。（廖素慧攝）

滿盤的大雞腿是讓客人帶回家的伴手禮。（廖素慧攝）

疫情解封，中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會與地方特色產業協會27日在嘉義市北門車站舉辦「呷辦桌攏底嘉」，20多位名廚重現台灣經典古早味桌菜，送客時還讓客人用台版LV袋帶大雞腿、彈珠汽水回家，道地台灣禮俗。

中華美食交流協會名廚有2場做菜教學，傍晚協會理事長郭宏徹指導市長黃敏惠烹調「時蔬蠔嘉雞」（諧音實屬好佳績）、名廚駱進漢指導林鐵處處長黃妙修做「日出雲海」便當，2位女強人大展廚藝，煮出媽媽味。

嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗說，在最具代表在地特色的北門驛辦桌，可以感受阿里山鐵道的百年風華，原汁原味重現台灣辦桌文化，有10道名廚的古早味手路菜，且仿照以前吃完辦桌主人家會送客人茄芷袋把雞腿、彈珠汽水帶回家，讓客人吃到傳統台菜美食及人情味。

此次辦桌有郭宏徹、施建發、駱進漢、張和錦、陳兆麟、林明燦、廖清池等近30位知名總 舖師，齊心協力，重現龍蝦七味盤（龍蝦沙拉、五味九孔、蒜味軟絲、黃金烏魚子、沙拉鮑片、沙茶生腸、金銀香腸）、桂花炒沙公、五柳白鯧魚、魷魚螺肉蒜、三鮮豬肝屯、八寶布袋雞、雙併手路菜（金錢蝦餅、碧玉豬肝）、老油條河鰻、鮮蚵團圓蝦、龍髓燉四寶、收尾甜湯（桂圓米糕粥）、紅豆餡芋棗等10道經典台菜。

名導演魏德聖稱讚「就是好吃的古早味」；陳姓成大博士研究生說，很多菜他沒有吃過，非常有特色，尤其八寶布袋雞呈現多種食材的多層次口感，美妙無比。

(中時 )