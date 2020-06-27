成勛26日深夜無預警開直播到睡著，嚇壞3千多名粉絲。(圖/ 摘自成勛IG)

韓國男演員成勛出道前本來是一名游泳選手，有著運動員標準身材，近年因電視劇和綜藝節目爆紅，擁有超高人氣；但成勛長期受失眠之苦，半夜醒來都會開直播和粉絲互動，而他又有裸睡習慣，26日深夜無預警開播到睡著，嚇壞3千多名粉絲。

成勛時常在半夜開直播，和粉絲話家常到有睡意後，才會把直播關掉；但26日深夜他開直播時，畫面突然一片全黑，隱約看到成勛房間的天花板，結果又傳出打呼聲和他飼養的愛犬叫聲，當時有超過3千名粉絲觀看。

有趣的是，粉絲們發現偶像睡著，沒想到不離不棄陪著他，大家又怕會不會有什麽危險，開始瘋狂留言洗版「快醒醒吧」、「歐爸睡太熟了吧」、「陽熙（成勛愛犬）好像也想把歐爸叫起來」，而這期間成勛的電話聲也多次響起。結果到了清晨5點多，成勛的經紀人趕到他家，才把直播結束；不過，成勛曾自曝有裸睡習慣，網友不免猜想經紀人應該捏了一把冷汗，怕粉絲們看到不該看的。

(中時電子報)