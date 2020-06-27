日本防衛大臣河野太郎分析北韓最近動向很怪異，認為金正恩可能為了避免感染病毒，才一段時間沒公開露面，也懷疑金正恩的健康。小孟老師則用塔羅牌一算，金正恩被親信、親近的人慢慢的下毒。

主持人抽出金正恩的是「寶劍二逆位」。小孟老師在《突發琪想》節目中表示，金正恩抽到「寶劍二逆位」，圖案為他的眼睛被蒙起來。然後有兩把劍，代表說他讓人家摸不透，有點像所謂的三十六計第一計，就是「欺兵計」。就是我讓你看不出來到底我是死是活，這是布局一段時間了，代表是說他過去真的健康出很大的問題。所以就是順道讓哪一天他真的走了之後，讓你猜不透這是真是假。

小孟老師表示，這張牌在塔羅牌裡是代表，比如被下毒或是被人家用一些藥物慢慢下毒。應該是有一個他很親信、親近的人，可能慢慢地給金正恩吃了什麼東西。牌面圖案上有看到月亮，顯示是一天一天的下毒，慢慢讓他身體產生一些問題。這張牌就是塔羅牌的生病牌。

(中時電子報)