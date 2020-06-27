一位網友開箱華航「飛機杯」，熟練的介紹與動作示範，眾人不加思索表示：老司機無誤！（摘自DCARD）

原PO表示，12號就下訂華航機用環保杯，決定製作成一篇開箱文和網友分享。（摘自DCARD）

中華航空與本月10開賣「隨行環保杯」，選用矽膠材質作為瓶身，不但可攜帶至飛機上使用，更可以防止紙資源浪費。不過這獨特的外型卻被網友誤認成情趣用品「飛機杯」，引發熱議。一位網友開箱華航「飛機杯」，熟練的介紹與動作示範，眾人不加思索表示：老司機無誤！

華航10日開放預購最新產品「隨身環保杯」後，商品已陸續出貨，原PO在《Dcard》上表示，「從12號開賣的時候我就下訂，今天終於到貨啦！」決定製作成一篇開箱文和網友分享。

原PO指出，瓶身是矽膠材質，摸起來軟軟的，表面的花紋很有質感，有健身習慣的原PO表示，「瓶口很寬，泡平常喝的蛋白粉也不用怕灑出來」。同時，葫蘆型的瓶身也很好握，很好把飲料搖開，更不用擔心飲料從矽膠杯口灑出。

原PO也貼心地錄製影片呈現使用狀況，最後他還特別示範，如何清理特殊造型的環保杯，不過卻搭配某種特別的韻律感，讓網友直呼「我懷疑你在開車，但我沒有證據」。

網友留言說「笑死，你還在那邊搖」、「可以在飛機上使用飛機杯嗎」、「覺是出自男性設計師之手」、「泡完還有其他用途嗎」、「辣個律動感，非常熟練」、「這手法一看就是老江湖」。

(中時電子報)