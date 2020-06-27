國民黨台北市議員羅智強問，國父孫中山先生創立國民黨，是要累積財產的嗎？（取自直播）

對於國民黨「黨產歸零」爭議問題，國民黨台北市議員羅智強今（27）日在直播中強調，國父孫中山先生創立國民黨，是要累積財產的嗎？應該是要國民黨爭取民心吧！

前台北市副市長李永萍也指出國民黨目前處境，就是民進黨不讓國民黨減少黨產，然後一天到晚指控國民黨有幾百億，留著相罵本，但是實情是一毛也不能動，退休黨工退休金、資遣費都拿不到，即使國民黨願意捐給國家或公益團體，民進黨願意談嗎？

國民黨在臉書也強調，國民黨可以不要財產，畢竟國民黨曾經一無所有，曾經團結一致、抵禦外侮、經歷戰爭、民主轉型，不都走過來了嗎？但中華民國的民主憲政，國民黨堅決守護到底，絕不退讓。

國民黨行管會主委邱大展則說，6月30日大法官將釋憲，而且這部是國民黨提出的，這是審理法官提出的，法官拒絕適用法律（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例），因此提出釋憲案。

羅智強則分析，其實民進黨根本不想讓國民黨解決黨產，他也非常欣賞現在的國民黨，就是「窮到只剩理念、熱情」，他也說，政黨目的不是累積財富，政黨目的是要能贏得民心！

(中時電子報)