新冠肺炎在台疫情趨緩，也催出「報復性旅遊」，端午連假全台各大景點全都塞爆，指標性的墾丁大街更是恢復了多年前的繁榮，人潮水泄不通，一名網友就貼出墾丁大街上人擠人照片，許多人看了也冷汗直流，直呼完蛋了，因為照片中的觀光客幾乎都沒戴口罩。

男網友今天(27日)在臉書「爆廢公社」PO出照片，表示自己待在墾丁2天了，詢問「有多少廢友也在這」。只見照片中人潮爆滿，整條墾丁大街都塞滿了人潮，彷彿回到4、5年前陸客造訪時的榮景。

這次端午連假各大景點都擠爆人潮，包括墾丁大街，但許多網友看到照片後卻大嘆沒人願意戴口罩，直說「爆發第二波疫情也不意外」 (圖／翻攝自爆廢公社)

人潮擠爆，商家也不亦樂乎，但不少網友看到照片後卻冷汗直流，直呼完蛋：「幾乎都沒人戴口罩...」、「感覺過幾天又要看到疫情新聞了...」、「社交距離已經沒人在乎了」、「這個人潮也太誇張」、「完蛋了，第二波疫情爆發也不意外」、「還好沒有去...」、「大家都懶得戴口罩了」、「人果然是健忘的，一下就完全忘記病毒的存在」。

(中時電子報)