蕭淑慎43歲的人生就像一部峰迴路轉的電影，在大紅大紫之際，忽然從高處跌落谷底，正當所有人屏息於眼前所見，她卻忽然回眸一笑，從容走入人群過自己的小日子，就算十二指腸癌噩耗突降臨，她依舊保持樂觀，反而因病確認小15歲的丈夫梁軒安是真愛。對於是否後悔當藝人，她笑說：「若有機會還是想，但希望自己不要在沒準備好就紅。」

蕭淑慎回憶出道，「我是路邊打架被星探發掘，然後就被帶去拍戲爆紅，接著幾部電影又入圍坎城影展，我那時只知道自己是一個太妹，怎麼突然間大家就把妳看成當紅炸子雞」。她14歲跟媽媽因瑣事起口角，一氣之下離家出走，從此踏入社會大染缸，直到被星探挖掘，「最紅時連自己是誰都不知道，因為一切來得太快」。她因拍梁靜茹MV〈勇氣〉走紅，隨即電視劇《曾經》、電影《天馬茶房》、《一一》等片讓她嘗到成功的滋味。

蕭淑慎第一部戲演出《曾經》女主角李芳儒的青年時期。（資料照片）

但一路順遂卻讓蕭淑慎迷失自己，「演《曾經》李芳儒後，有次接受訪問，坦承自己會抽菸，結果湧入大量罵聲，那時的我很痛苦，外表雖然斯文，但私下個性大剌剌，外界的期待讓我壓力很大」。生活逐漸失控，她迷失方向染毒，於是脫序情況一樁接一樁，「那時我罵媒體，甚至對鏡頭比中指，覺得一切很煩可否滾遠些，對一般藝人來講只是心裡OS，我是直接怒吼出來」。

談及轉捩點，蕭淑慎非常坦誠，「就是去關！我飛太快，飛到不知道自己是誰，很感謝我出這個事情，把原先這麼快的節奏一次停止，來不及調整就掛了，人生無法再繼續，才有辦法沉澱、看清楚自己」。在監獄前5個月她仍怨天尤人，直到逐漸想通，入獄時連1瓶水都要靠爸媽買，爸爸那時遠在大陸，每兩周返台探監一次，「我媽坐公車來探監，聽我哭鬧抱怨，後來體會到世界上最厲害的是爸媽，他們內心強大，連小孩快要完蛋也不放棄。」

蕭淑慎感謝上天讓她找回親情。（石智中攝）

蕭淑慎2月底因十二指腸癌進手術室動刀，她確診時爸爸正在大陸工作，家人怕他過於憂心，在他上飛機當天才告知女兒病況，「我爸聽完嚇死了，立刻打給所有認識的醫生。」她回憶爸爸當天到院反應，他先是瞪大眼睛尋找女兒，見面後隨即低喊：「妳要把我嚇死啊！」說完這句立刻老淚縱橫。

蕭淑慎（左）是父親的掌上明珠。（資料照片）

媽媽則始終冷靜，對蕭淑慎說：「不要怕，有病我們給醫生看，去面對它。」她形容媽媽個性，「我媽超級冷靜！150公分而已，讓人覺得很柔弱，笑起來眼睛彎彎，就是一個『月亮媽媽』。但我弟5年前腦中風半身不遂，我蹲在醫院地上大哭，她把我拉起來說：『不可以哭！弟弟會害怕。』我爸那時也崩潰了」。媽媽當時不僅做為全家精神支柱，更理性安排家人照顧的接班時間等事宜。

蕭淑慎隔空對爸媽感性地說：「我愛你們，不知道怎麼用言語去形容對你們的感情跟不捨，你們很了不起。」她坦言如果能重來想回到14歲，「希望當初不要離家出走，14歲的年紀應該回學校好好念書、跟家人一起生活」。她惋惜自己太早開始成年人的生活，「感謝上天讓我出事以後，反而找回親情」。

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(中時 )