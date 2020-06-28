端午連假期間、台股休市，美國新冠肺炎疫情惡化，加上Fed對大銀行設禁令，道瓊指數周五重挫730點，周線重跌逾3.3％，三大指數單日跌幅也超過2％；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，美股大跌主要是反映疫情升溫，下半年經濟(GDP)好轉、報復性反彈夢碎，經濟復原速度趨緩，預估台股周一開盤，將面臨短線技術性向下修正的壓力，但中長期多頭格局不至於改變。

蔡明翰認為，美股因為疫情升溫而大跌，但從3、4月的經驗來看，股市大跌是又急又快，若此時殺出，很容易賣在最低點，投資人有了這些經驗，美股這波不至於跌到2萬點以下，預估不久就能回穩。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，陸、美、歐疫情二次擴散風險，加上陸美貿易衝突以及新興市場疫情發展為未來主要關注風險，然而，受惠各國央行寬鬆政策與資金充沛，長期趨勢如5G及新規格如mini-LED的成長動能下，加上接下來多數公司陸續進行除息，預期台股投資在選股不選市下仍充滿機會，可正面看待。

(中時 )