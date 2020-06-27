時代力量高雄市議員黃捷遭連署發起罷免，罷捷團體表示，連署書數量已突破2.3萬份。罷捷團體「鳳山清捷隊」在高雄市鳳山區鳳西國中前擺攤受理連署，卻遭人檢舉，要求波麗士大人驅趕。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉掀起一波罷免行動，時力高市議員黃捷就是首要目標。原先外界認為罷捷案不可能成功，但黃捷所屬的鳳山選區內，有不少眷村，韓國瑜在市長、總統選舉中，鳳山表現都不差，黃捷恐要捏一把冷汗。

臉書粉專「罷免黃捷市議員後援會」27日貼文指出，罷捷團體「鳳山清捷隊」在高雄市鳳西國中前擺攤時，有3個人故意檢舉，要求波麗士驅趕。罷捷團體表示，罷韓可以擺攤，清捷就不行，這就是他們所謂的民主嗎？雙標嗎？幸好鳳山派出所副所長主持公道，認為只要不阻礙交通，就可以設攤。

罷捷總部連署站與戶外簡易連署點共6處，在端午連假期間仍持續運作。罷免總部發言人透露，連署數目前已突破2.3萬份。黃捷曾在臉書表示，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的。」

「鳳山清捷隊」在鳳山區鳳西國中前擺攤，卻遭人檢舉，波麗士前來關切。(翻攝「罷免黃捷市議員後援會」臉書粉專)

(中時電子報)