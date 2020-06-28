蕭淑慎2005年因電視劇《孤戀花》娟娟一角，叩關金鐘影后，一襲性感深V黑洋裝更是豔壓紅毯，但當時看起來朝氣蓬勃的她，其實正陷在劇中角色低潮無法抽離，她坦言：「後來花了一年的時間才走出來。」不過該作仍是她至今最喜歡的代表作之一，「我最喜歡的2個作品，第一個《曾經》與最後一個《孤戀花》，這輩子可能無法再超越」。

蕭淑慎解釋何謂「最後一個」，她2月底因罹患十二指腸癌動刀，醫生將她受腫瘤波及的器官全部割除，雖然身體復原狀況良好，但仍無法與之前拍戲時日夜顛倒的體力相比，「我現在完全以身體為考量，拍戲很高壓，那種心理壓力絕非常人想像，加上我對自己的高要求，長時間壓力會影響健康，我不是不演戲，是身體無法負荷」。雖然無法接下主要角色，但客串她仍有意願，近日剛接下《孤戀花》導演曹瑞原的新作《斯卡羅（原名：魁儡花）》客串。

蕭淑慎當年演出《孤戀花》娟娟一角，精湛演技牽動人心。（資料照片）

蕭淑慎笑說：「曹瑞原想辦法連絡我，他一問可否客串我就答應了，完全沒看劇本，因為我很信任他。」她讚對方很棒，拍《孤戀花》在一場娟娟殺柯老雄的戲，被高捷不小心踢到脊椎，「當下角色情緒很激動，不覺得怎樣，但隔天起床完全無法動彈，是當時男友扛我去醫院，才知道有3節脊椎脫開。」她穿著鐵衣回劇組繼續拍，曹瑞原一知道她受傷狀況，立刻停拍，「除了擔心我身體，也害怕這種狀況拍不出好品質」。

場地提供：霆沃客數位整合有限公司、雄鷹娛樂TGE數位行銷事務所

(中時 )