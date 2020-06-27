民眾黨在2020大選中，拿下158萬餘張政黨票，囊括5席不分區立委。8月將面對高市長補選，最後徵召吳益政。其實黨主席柯文哲幕僚就直言，藍白合實際上沒所謂「破局」，因為從來沒有合過，而當時是國民黨提名李眉蓁出戰後，吳益政才下定決心參選。

高市長補選，民眾黨內部是否參選意見分歧，徵詢人選過程也不順利，還炒作「藍白合」企圖與國民黨合作。幾經波折之下，最後只能徵召親民黨吳益政，披上民眾黨戰袍出征。

據《東森新聞雲》報導，民眾黨內一度出現不選的聲音，主因在於市長選舉是考驗基層動員力。尤其是2020選舉時，高雄市的政黨票甚至不到10%，加上黨內無知名度夠的戰將，貿然參選只會折損士氣。但包括黨主席柯文哲在內的主戰派認為，應把握2022前唯一一次大型選舉的機會，及早布局到基層練兵。

雖然民眾黨炒作「藍白合」議題，成功佔據新聞版面。但幕僚直言，實際上沒有所謂「破局」，因為從來沒有合過，柯文哲根本沒有與國民黨高層對談。國民黨則認為，市議員吳益政無法真正代表柯文哲的白色力量，也非亮眼人選、無助吸引年輕選票，最後國民黨推出市議員李眉蓁參選。國民黨提名消息一出，吳益政才下定決心參選。

(中時電子報)