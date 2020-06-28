美國新冠疫情確診人數已經達到251萬人，雖然有77萬人康復，但也釀成12萬餘人不幸過世。另外，白人警察壓制非裔男子導致窒息而死，也掀起全球黑人平權運動、反歧視、反殖民浪潮，推倒或是噴漆過去被視為英雄的例如邱吉爾、哥倫布等雕像。

對此，專欄作家JAMELLE BOUIE投稿紐約時報指出，雖然無法預測11月美國總統大選會發生甚麼事，但是川普正在輸掉總統大選，且共和黨有失去參議院的可能，但是川普看不到也感覺不到。

作者強調，全美各地共和黨官員根本拒絕相信川普正在走向失敗，他們相信新冠肺炎疫情很快就會過去，而且民調一點也不可信。

根據《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點，尤其拜登已進一步囊括中高齡白人男性等傳統共和黨鐵粉支持，在年輕族群中更拉大差距，大幅領先川普22個百分點，

(中時電子報)