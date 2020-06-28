有錢人真的想的和你不一樣！曾為亞洲首富並蟬聯多年香港首富桂冠的李嘉誠，對於金錢理財的觀念有其一套獨特的見解，像是他主張每一塊錢都要花得有價值，而非只是看價格高低而已；另外，他並認為有一種錢一定要捨得花，肯花就會愈來愈有錢，那就是投資自己的腦袋、自我增值，可以讓你賺得更多，「不論男女老少，願意花錢投資自己的人，才會是最後的贏家！」這些金錢觀念是否打破你的既定想像？以下跟著小花平台深入了解究竟有錢人是怎麼想的？和你我的差別在哪裡？一起追隨有錢人的步伐慢慢變有錢吧！

人生中沒有一項投資會比『投資自己』更加划算！

說到李嘉誠日常生活中有名的小故事，一次他在外面掉了1塊錢在地上，怎麼找就是找不到……，一般人可能會想「李嘉誠都那麼有錢了，怎麼會在乎區區的1塊錢？」結果大出意料，他親身彎下腰來在地上找那遺失的1塊錢、其實真的很在乎；最後仍遍尋不著，還是由他的司機找到並還給了他，事後他給司機100元作為答謝。

看到這裡，相信你我有個共同的疑問：「許多人都不在乎的1塊錢、找不到就算了，值得用100元去換來？」針對這個問題，李嘉誠回說：「以我的價值觀來說，那1塊錢掉的一點價值都沒有，我的司機幫我找到了，而我用100元獎勵他的工作表現，我認為這100元花得很值得！」

從上述李嘉誠的案例中可以看出，有錢人花錢是看「價值」而非「價格」，「他們花的每一塊錢都要花得很有『價值』！」

李嘉誠主張：「每一塊錢都要花得有價值」的金錢價值觀，除此之外，他並認為有一種錢一定要捨得花，肯花就會愈來愈有錢，那就是把錢投資在自己的腦袋上，可以說是最值得也不會虧本的理財，就像如果讓「股神」巴菲特（Warren Buffett）獨自一人且身無分文地在陌生的國度生活，他一樣可以活下去、不會餓肚子，「因為他最大的本錢就是腦袋裡的智慧，無論在哪裡都可以生存。」 （全文未完...）

(中時電子報)