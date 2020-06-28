近來有關保險相關重要議題，其中最引人注目的應該要屬兒童保單大改版、保險法第107條修正案已於本（6）月12日生效，規定15歲以下的兒童保單，限額新台幣61.5萬元的喪葬費用，等到下（7）月1日新門檻正式上路後，現行兒童保單幾乎都得重新設計，使得市面上爆發出要不要搶買兒童保單的疑慮……；小花平台提醒你，其實不論兒童或是成人投保，需依個人當下不同人生階段的保險需求來進行規劃，倒是不需要去搶購兒童保單。

專家：3大保單打造完善風險防護網

針對兒童保單的規劃，小花平台保險顧問梁鴻毅建議，可以先從以下3大類保障著手：

第1類保障、醫療保障

這類的醫療保障包含有實支實付型醫療險、定額給付型醫療險、防癌險及重大傷病險等，其中保障範圍最廣的實支實付型醫療險可說是醫療保障的「地基」，梁鴻毅指出，由於兒童的抵抗力不如大人，在成長過程中較易受到外界病菌的侵襲，因此，完整的醫療保障就顯得非常重要了，「一旦需要到醫院就醫時，可以選擇較好的醫療方式來提高醫療品質。」

第2類保障、意外保障

說到意外保障，不免讓人直接聯想到，孩子在學齡期間對於許多事物充滿了好奇心且活潑好動、跑跑跳跳，有時難免會發生跌倒碰撞等意外事故，此時一份完整的意外保障就變得格外地重要，其中又以意外醫療為投保重點，不論意外傷害住院或是門診治療，只要在保障限額內，實支實付型傷害醫療險都會予以理賠。

第3類保障、失能險

雖說兒童發生失能的機率比大人還小，梁鴻毅認為，如果因為疾病或是意外造成失能狀況，未來要照護的花費可是相當可觀的，不得不防！此外，加上父母們為了照顧孩子因此辭職的也大有人在，一旦收入減少，在長期照護的重擔壓力下，家庭的維持更不容易，也因此失能險中的失能扶助金相當重要，「考量每月或每年給付的保險金可以支付出院後的復健費用、日常開銷及看護費用等，建議最低投保金額為每月給付３萬元。」

最後，梁鴻毅強調，兒童保單愈早投保愈好，保費也愈便宜划算，不過，也不需規劃太多，尤其在為孩子進行保障規劃的同時，更不要忘了回過頭檢視一下自己的保障是否足夠，以同步顧好全家人的保障，「爸媽的保障要足夠，才有本錢照顧好寶貝！」

(中時電子報)