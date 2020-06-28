今年元月底新冠疫情爆發以來，生技股雞犬升天，股價飆漲超過五倍者比比皆是，顯示台股資金行情的威力；在股價拉高後，只要釋出部分資金，對於低基期的個股推升力道就不得了，資產股蟄伏超過25年，近兩年台資回流，股價已開始陸續有所表現，尤其低股價淨值比以及都會型配息資產股吸引力增強，可密切注意。

這次新冠疫情，推升生技股股價紛紛大漲，包括口罩、檢測試劑、疫苗、新藥類股，這些漲幅如同一九九○年代電子股剛開始的十倍速年代飆漲，顯示台灣的確有資金淹腳目現象。

其實在電子股十倍速年代之前，台股一九八○年代末期，指數大漲至一二六八二點，當初更是有不少個股創造出奇蹟，例如國壽大漲至一九七五元，三商銀、中華開發、華園飯店、台火股價都超過一千元以上。當時正流行有土斯有財，資產股飆翻天，六福出現三三○元天價、當紅的士林三寶—士紙天價為二六一元、士電三六一元、新紡二四九元，欣欣三九五元、農林三八八元、南港三三四元等等，當時時空背景就是上市公司少、籌碼不多，加上資金淹腳目，股價一飛沖天者比比皆是，正如同這次生技股大漲一樣，不同是生技股大漲五至十倍是在五個月不到時間，資金反映效率更快。

都更建案大爆量 房地產價格墊高

生技股的大漲，意味著台股資金的充沛也不擔心政策打壓及國際局勢。看看今年全球籠罩在新冠疫情下，新台幣在主要非美貨幣中表現相對強勢，是台股相對國際股市強勢最有利地方。今年以來至六月十八日止，新台幣升幅一．五二％，若排除具避險貨幣性質的日圓上漲一．三三％，新台幣可說是最強貨幣，歐元僅上揚約一％。而韓元狂貶四．五％最多，其他如馬幣貶值四．○三％，英鎊、泰銖、星幣重跌三至四％，印尼盾、澳幣、人民幣貶值幅度介於一．五三至一．八六％。幾乎各國貨幣兌美元都是貶值，所以說台幣的升值相當特殊，尤其在今年累計外資淨賣超近六千億元下，還能升值，真是有錢流進來。

相對於防疫股，具有貨真價實的土地資產又有配息，而股價被低估的公司，近來頻頻出現有心人士介入，股價在保守中平添了些獲利機會。

去年申請台資返台超過八千億元，已對新北、桃園、台中、台南及高雄等地土地資產價格起了不小推升作用，不少公司如達新等更因賣地出現超高獲利及配息。

今年雖然受疫情影響，而少了資金回台消息，惟觀察今年土地市場經過去年飆破三千億元的歷史成交天量後，第一季土地市場持續熱絡，單季交易金額達八五○億元。且前四月全台土地成交金額已達破紀錄的一○八八億元，較去年成長三○％；另一特殊點是政策鼓勵都更，而都更推案每坪價格就成為指標。

資產股股價上漲的條件

據統計，今年前五月雙北市都更推案量累計約八七○億元，案量已達去年全年的七一％，顯示出都更推案力道十分強勁；由於房市持續復甦，房產專家推估，今年全年都更推案量估計可突破一五○○億元歷史新高。過去幾年市場焦點都在中南部，也刺激中南部推案每坪價格都創歷史新高，但今年雙北市推案又回到台北，以台北市都更案量最多，高達約七六八億元，新北市一○二億元。都更案數量最多區域是中山區、士林區，今年大台北都更建案不僅大爆量，而且就是很貴，正顯示出土地資產價格通膨的另一面。

統計資料顯示，至少有十個都更案平均開價創下該區段新高價。如信義區「松德長虹」平均開價每坪一五○萬元，中山區「中山松悅」平均開價一四五萬元，「忠泰繪」平均開價一○○萬元，為德惠街新高價。士林區「圓山帝寶」平均開價一○○萬元，締造承德路四段新紀錄，房市景氣好轉，都更案坐落地點普遍不錯，是建商挑戰高價主因。

由於近年都更案收購老屋成本普遍較高、給屋主權利變換條件普遍較好，大幅提高都更案推案成本，大台北都會區建地一地難求，在都更利益誘導下，業者即使要花多年時間才能完成一個都更案，仍會投入都更市場，預期雙北市都更熱潮也會延續下去。

台北市房價已沉寂許久，今年南港區有富邦以二八二．八七億元得標大南港土地，溢價率九．六四％，創下國內所有權土地標售史上的第二高價紀錄，僅次於京華城土地決標價的三七二億元，換算每坪決標價格為三七六．五六萬元，出乎市場預期得高，也改寫南港區土地總價、單價的雙天價紀錄。

而把土地賣給富邦的地主，包括這次大南港售地所有權人中，最大地主為持股比重三四．○六％的國揚（每股貢獻七．八九五元）；工信公告將可入帳二二．八五億元、和桐則約十七億元，對於每股各貢獻五．○九四元及一．六七元，若與這兩家公司過去獲利來比較，這次售地獲利相當補！

而緊接著南港是士林區，近期士紙股價大漲，就是開發計畫有譜，要知道士紙目前公司總市值還低於土地價值，這次股價從三月低點以來上漲一倍，對於台北市北區資產也有加分作用。

當然低股價的資產股也會受激勵，但最好是公司要有計畫出售開發，例如達新、光明、中和，股價才有利上漲；要不然就要有穩定配息，如士電、厚生等等，股價淨值比低也可參考。此外，若公司總市值太低有容易引起市場資金覬覦，泰豐就是最好例子，嘉裕也有機會。

老牌家電廠活化土地資產

這幾年資金回流所刺激的土地資產價格，先從工業區起漲，去年最熱的是大桃園地區，如大園、蘆竹、八德、青埔等區，尤其連美國政府都鼓勵來台設廠，國際大廠如微軟、Google、IBM、思科等宣布來台投資計畫或設立創新研發中心，且選址往中南部移動。去年多家上市櫃公司處分或活化土地，如中電、定穎、宜進、光明、三陽、國產，顯現在財報獲利上都很優，對股價帶來正面效益，也就代表著資產股若僅是擁有資產，對股價並不會有太大加分效果，然而若是透過處分、活化、開發等方式獲利，則相對容易獲得市場關注。而工業區用地上漲也推升到商辦大樓租金上漲，對於營建股而言，如華固就直接賣掉大直整棟商辦大樓，股價一度直逼百元。

三十年前資金拉高資產價格後，轉而西進大陸，等到大陸一線城市價格追上甚至大幅超過台北市後，在美中貿易戰中，資金又轉回台灣，雖然時空背景不同，不可能寄望資產股股價像三十年前一樣飆漲，但基期、總市值相對都較低，且公司財務狀況都相當健全，持續每年都有配息，股價應有反應推升機會。老牌家電廠聲寶積極活化土地資產，三洋電在新北市擁有大片土地，且過去都沒賠錢，並有配息。其他如高林、黑松、榮運、南染、勤美、嘉泥都有這種特色，值得逢低注意。

《先探投資週刊2097期》

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(中時電子報)