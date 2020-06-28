不少男人總認為自己的床上功夫「很棒」，能讓女人絕頂升天，事實上，男人愛愛的最終目的是「射精」，卻忽略女生要的是愛與感覺，以致女生真正達到高潮的機率不到10%，且高達78.8%的女人必須「假裝高潮」，據「COSMOPOLITAN」報導，男生無法讓女生升天有以下5點原因：

一、前戲太過用力：男生自以為前戲大力接吻、用力咬，就會讓女人興奮，但喜愛享受激烈性愛的女人並不多， 常會把氣氛冷卻下來，輕柔的撫摸與觸感更重要。

二、插入後立即抽插：男人以為節奏夠快、摩擦就會足夠，所以GG插入後便立即快速抽插，這是十分失敗的做法，由於女人的性器有一個特別功能，會收縮子宫，讓陰道配合進入的物體形狀，以提高堅密度，但這個功能需要時間準備，如果一插入便開始抽插，並無法適應GG的大小形狀，一旦女生感覺不舒服怎會有快感？

三、以為只要摩擦陰蒂就夠：要讓女性達至快感，必需要混合刺激三大性感帶，包括陰蒂、G點和外子宮頸，很多男人以為只要摩擦女性陰蒂、G點即可，於是便用手指在差不多的位置上不斷摩擦，但如果太過用力或摩擦過度，反而會讓女人失去快感。

四、缺乏撫摸性感帶：耳朵、側腰、腋下、股溝上方、乳頭與陰蒂，是女性敏感的性感帶，但別以為撫摸這些位置就會讓女人興奮，如果還未進入狀態就觸摸這些位置，只會帶來癢癢的感覺，必需在調情之後，讓女性開始投入，等待這些敏感地帶變成性感帶才有作用。

五、以為深處才舒服：很多男生誤以為插得越深，女生就會越興奮，其實女人的深處根本就沒有甚麼感覺，因為陰道內的感覺神經，都是集中在距離陰道入口起前段三分一的地方，插入深處是沒有用的，要摩擦到陰蒂，讓女人分泌足夠的催產素或多巴胺，才會達到真正的快感。

(中時電子報)