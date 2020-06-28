隨著全球正加緊研發針對新冠病毒的疫苗之際，關於病毒起源的研究也持續進行中，雖然疫情於去年12月底在大陸武漢開始大規模爆發，但愈來愈多研究指出，病毒恐怕出現時間更早。而據西班牙當地研究指出，病毒學家在2019年3月的廢水樣本中竟然發現新型冠狀病毒蹤跡，足足比武漢疫情爆發早了9個月；若經過更深研究後仍屬實，意味新冠病毒現蹤時間比科學界原先認定要早。

路透社報導指出，巴塞隆納大學（University of Barcelona）研究團隊為找出潛在新疫情，自今年4月中開始檢驗廢水，並決定檢驗更久之前採集的樣本。研究人員一開始是在2020年1月15日採集到的巴塞隆納廢水樣本中發現病毒，比起西班牙通報首起確診病例要早41天。

不過，研究人員接著檢驗2018年1月至2019年12月間蒐集到的樣本，在2019年3月12日樣本中發現病毒基因組。對此，巴塞隆納大學引述研究領導人、西班牙病毒學家學會主席波希（Albert Bosch）表示，即使樣本中新型冠狀病毒的含量低，但卻是陽性。

此外，西班牙公衛暨衛生行政協會（SESPAS）主席維亞比（Joan Ramon Villalbi）表示，目前要做出最終結論還太早，還需要更多數據、研究和樣本去證實這個結果，並排除實驗室謬誤或研究方法上的問題，而和新型冠狀病毒類似的其他呼吸道感染病毒，也可能造成偽陽性結果。

(中時電子報)