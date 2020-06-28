向來作風特異獨行的尼克老闆多蘭，這次又有創舉了！身為NBA首位公開感染新冠肺炎的球隊老闆，多蘭近日決定在紐約地區舉辦慈善演唱會，地點選在他自己的麥迪遜花園廣場，誇張的是，他要求只有罹患過新冠肺炎的民眾才有參加權利。

多蘭給了紐約媒體的解釋是，「我預計約有200萬名紐約市民擁有新冠病毒的抗體，這些人的身體裡面是沒有病毒的，甚至到目前為止，似乎也沒出現感染者重覆感染的病例。」聽到他這種說法，只能說難怪他會如此崇拜美國總統川普。

儘管目前還沒傳出感染者再次感染的病例，卻不代表擁有抗體的民眾，就不會再次攜帶新冠病毒，更何況多蘭帶頭組織如此大規模的群聚活動，參加者又都是曾感染新冠的患者，這種高風險活動，無論是在哪個國家恐怕都是難以舉辦的。

只是身為音樂愛好者的多蘭，恐怕沒想那麼多，也不擔心外界引發負面評價，畢竟他入主尼克長達23年，把尼克這支NBA傳統東區強豪搞成長年爛隊，早被外界罵到臭頭了，他更經常爆發種族歧視爭議，老早就是聯盟高層的頭痛人物！

(中時 )