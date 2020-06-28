高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨參選人陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政都是徵召人選，而這場選戰則將形成「三腳督」的戰況。對此，民進黨立委林俊憲則是在政論節目上透露，民進黨和國民黨都會遇到激起民眾那種熱情的困擾。

民進黨立委林俊憲在「新聞面對面」中談到，陳其邁這場選舉絕對不會出槌，因為黨中央牢牢地跟陳其邁是結合的，訴求論點方向跟黨中央是一致的，他也認為李眉蓁要不要找韓國瑜輔選，這是國民黨早就要想好、講好的，這是很重要的一個環節，「可見你地方講你的，這一看就是擺爛了」。

話鋒一轉，林俊憲也說，民進黨會很艱困的必贏，因為派最強的人下去，就是為了打一場真正不一樣選戰；但他也認為民進黨和國民黨都會遇到同樣的一種訴求民眾，就是激起民眾那種熱情的困擾，基本上不會很好看，這種選舉不好看，尤其是在討論誰是老二，討論久了其實也沒有什麼意義，但大家要看陳其邁有多認真，天還沒亮就出門。

(中時電子報)