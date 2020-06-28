新冠肺炎擴散全球，台灣在指揮中心的全力防堵下，交出亮眼成績單，更做起「口罩外交」，贈送大量口罩給重災區，未料不論是日本或是歐盟，第一波解禁名單卻都沒台灣，引起網友熱議，就有人表示，若台灣一直沒被解封，恐怕「Taiwan can help」要變成「Taiwan need help」了。

歐盟宣布將在7月1日重開邊境，首波名單除了加拿大、紐西蘭、澳洲等10餘國外，對大陸也將「有條件開放」，表示若大陸願意開放歐盟國家旅客們入境，那就會列入安全清單中，然而對台灣卻隻字未提。

此事也引起PTT網友熱議，不少人紛紛大嘆：「Taiwan can help，結果...」、「口罩外交，事實證明人家拿了後就懶得理你」、「收我們一堆口罩，結果翻臉不認人」、「台灣就小島而已，又沒邦交，誰理你阿」、「國際只跟你講現實跟利益，誰跟你講人情」、「熱臉貼人冷屁股」、「覺青要出征歐盟了嗎」，更有人發問：「如果到時候全世界都已經陸續向其他國家解封，結果一直沒台灣，是不是要把口號改成Taiwan need help」？

(中時電子報)