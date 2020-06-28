對於端午節連假，國道5號連續塞車32小時，，而交通部長林佳龍受訪時竟回應說「聰明的用路人能趨吉避凶」，引爆網友怒火。國民黨台北市議員游淑慧無奈表示，是政府要我們到處玩，但又要自己趨吉避凶，不要一窩蜂。只能說，我們最不聰明的就是選了一個會罵我們笨的政府！

端午連假各地湧現車潮，交通部長林佳龍25日回應，民眾要做聰明的用路人，不要在尖峰時間、特定路段自己要去塞，要趨吉避凶選擇最好的時間、道路，才能夠比較順利、更快速的到達目的地。

對此，林佳龍遭到各方批評，趙少康嗆回一句「交通部長就應該讓它不塞車，怎麼講這種話呢？」葉毓蘭質疑政府不事先規畫，只會讓部長出來講這種沒有意義的空話。徐巧芯也在臉書酸，「部長對不起，我不是聰明的用路人，還不懂得趨吉避凶」。

不過也有人挺林佳龍，台師大教授范世平在臉書表示，「林佳龍說錯了嗎？台灣人都是媽寶？」

林佳龍27日謙虛說，對於這兩天引發的爭議，他虛心自省，誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理，林佳龍稱他會再深刻自省。

國民黨台北市議員游淑慧則感嘆，是政府要我們到處玩，但又要自己趨吉避凶，不要一窩蜂。只能說，我們最不聰明的就是選了一個會罵我們笨的政府！

(中時電子報)