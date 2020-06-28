23歲台越混血正妹郭雅茹，在民視金鐘劇《無主之子》中飾演黃鐙輝越南原配，戲裡被李又汝搶老公，讓出身單親、從小被媽媽帶大的郭雅茹坦言，劇情彷彿是自己的真實故事。從小因新住民身份被霸凌，讓她格外勇敢獨立，雖外表看似堅強，但內心最擔心媽媽被欺負，只要一說到母親，郭雅茹眼淚宛如水庫般潰堤止不住。

郭雅茹父親當年赴越南認識母親，兩人相戀後生下她，母親更是為愛遠嫁來台，不過父母在極大文化差異下，最終以離婚收場。郭雅茹透露，媽媽不僅沒有丟下她回越南，反而留在宜蘭做成衣廠、清潔工作，每天早出晚歸、身兼多工賺錢養她，即便離婚後也和夫家維持好關係，更教育郭雅茹要孝順阿嬤，過年過節要幫忙煮飯，她也因此獨立早熟，滿18歲那天立刻找打工賺錢。

郭雅茹和母親感情深厚，談到母親總忍不住淚水。（粘耿豪攝）

回憶對表演產生熱情契機，郭雅茹說從小家境不好，宜蘭當地廟會辦歌唱比賽，只要上台唱歌就能獲得一大份肥皂、沐浴乳等家用品，讓她從小就愛唱，國中時更每年奪歌唱比賽冠軍，郭雅茹不顧媽媽反對，硬是北上讀莊敬高職、崇右影藝科大追演藝夢，原以為能星路大開，沒想到屢屢挫敗，連徵選廣告也沒上，讓她一度自我懷疑「是否不適合」。

郭雅茹升大學那年，開始自我檢視徵選失敗原因，包括找攝影師、化妝師拍攝專業形象照，也因為參加無數比賽、試鏡，她也自製模特兒卡，在大學畢業前，向民視鳳凰藝能自我推薦，沒想到順利參加徵選，更順利一次通過，成為簽約藝人。沒有任何背景、更沒有什麼特殊經歷，被問到郭雅茹如何被選上，她笑說自己從小跟阿嬤看民視，雖是越南混血但台語一流，此外當時試鏡時挑戰哭戲，郭雅茹想到母親、立刻3秒落淚，而通過徵選時母親節將近，母親得知女兒好消息，更感動說「這是媽媽收過最好的母親節禮物，人生最後悔的是，就是阻止妳去台北唸書」。

這回參與《無主之子》演出是她拍戲處女秀，期間她頻向媽媽、越南親戚請教相關問題，不過和許多資深前輩對戲，讓郭雅茹壓力大到狂長痘痘，此外她為了符合角色樣貌，除了跑去曬黑外，也透過積極健身、控制飲食，早餐僅喝牛奶、溫開水，午餐吃3菜1肉1主食，晚餐1顆芭樂配水，3週內減了5公斤、體脂掉6%維持在21％。《無主之子》全劇分3集，28日起每週日晚間10點於民視無線台播出。

郭雅茹從小個性獨立，為了追星夢獨自北上求學。（粘耿豪攝）

郭雅茹從小愛表演，參加無數試鏡終於圓夢獲簽約。（粘耿豪攝）

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