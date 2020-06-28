UVBuster：COVID-19の発熱外来・PCR検査センターをUV照射しています

對開發機器人極為執著的日本產業近期針對新冠病毒又有新點子，一家名為Farmroid的日本公司開發了一款新型機器人，可以使用紫外線自動消除掉室內表面的流感病毒與冠狀病毒，也包括目前引發全球疫情大流行的新冠病毒COVID-19。

據日本《朝日新聞》報導，這款名為UV Buster（紫外線剋星）機器人已經成功通過在日本大學醫學部醫院的測試。其測試結果表明，大約2.5分鐘的時間內，幾乎可以完全殺死流感病毒，有效率達到99.9％。這種以紫外線消殺死病毒的機器人，在醫院與其他公共場所使用上非常方便有效。

報導說，與一般的紫外線殺菌效果不同，這款機器人紫外線的波長較短，這會使它們的輻射更具破壞性。

日本大學醫學院教授權寧博(Yasuhiro Gon)表示，儘管日本已經解除了緊急狀態，施仍希望高效率機器人能抵抗新型冠狀病毒的感染，尤其是用來徹底防止第2波新冠病毒疫情。

Farmroid打算將這款機器人出售給醫療機構、機場和商業設施，由於操作與使用不當時對人體可能造成傷害，短期內還不打算出售給一般民眾使用。

另據《日經亞洲評論》報導，另一家日本醫療設備製造商Terumo也開發出專用的紫外線抗病毒機器人，其發出的光的波長在200至315奈米之間，對周遭環境內物體表面以大約5分鐘時間進行2至3輪紫外線消毒，可以有效防止新冠病毒擴散，使用標的包括床、門把手和其他各種室內物體表面。該設備將於今年7月開始銷售，預計在醫院、機場和辦公室等公共場所將會非常受觀迎，它對於例如伊波拉病毒或其他具有抗藥性的病毒或細菌也非常有效。

不過廠商提醒使用者，機器人如果在10公分的近距離範圍內，可能會傷害到人類的視網膜，使用時應避免讓眼睛過度靠近機器發出的紫外線。

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(中時電子報)