儘管出道已經十多年，陳珮騏仍時常覺得，自己的個性不適合當藝人，因為太重視公私時間分開調配，她更直接向粉絲喊話：「不用追逐我或仰慕我，我和大家一樣都只是在工作，賺錢來養活自己的家庭，沒有什麼好被傾慕的。」她自承性格矛盾、脾氣很大，卻又極為內向，因此若遇到不熟悉或無法掌控的情況，便容易生氣。

「後來慢慢了解到，正是因為演的戲有人看、有收視率，電視台才會繼續找我。對於那些長期支持我的粉絲，我應該心懷感謝；至於性格上的原則或堅持，就要找出方法去自我排解。當妳拿出正面的態度回應，他們也能理解，而不會感到受傷。不僅能夠互相學習，彼此之間也多了些尊重。」

感情方面，陳珮騏起初很渴望有段穩定關係，去彌補從小沒有完整家庭的缺憾；但如今她逐漸學會先認識自己、再去理解別人。陳珮騏發現，強求是沒有用的，緣分要來就會來，「我相信世界上某個角落，一定會有真心欣賞我的人！我還是喜歡學習新事物帶給我的快樂，也不想放棄接觸各種不同議題，為生活增色的豐富感。我就這樣過我的日子，其他交給宇宙去安排。」

陳珮騏坦言，眼前的人生境遇並非出於自願，而是環境使然。「其實，我前幾天發布一篇貼文『就是因為我極度厭世，所以我只好努力把每一天活得更有意義。』問題來了，就是得面對它、解決它，你才能活下去。要活，就得想辦法撐過去。怎麼撐？天塌下來也只有你自己可以扛。」

一路走來，陳珮騏從原本的負面悲觀性格，到如今成為一個凡事願意平心分析、正向多元思考的人，陳珮騏想跟大眾分享：「為何總是把自己設定成被害者？把所有問題都歸咎到別人身上？人生永遠都有高低起伏，當遇到挫折或不舒服的時候，我會先審視自己，再試著換位思考。當你理解別人同樣在追求屬於自己的幸福，自然就不會那麼錙銖必較，就會變得快樂許多！」

採訪後記 挺身而出 全為了愛

自從幾年前寵物狗過世，陳珮騏便全力投身動保行動，甚至曾動員近2萬人走上凱道遊行，促成「動物收容所零安樂死」法案修法通過。她很感謝一路有許多粉絲共同參與，齊心為改善台灣貧瘠的動保環境而努力。

「雖然近幾年政府已精確捕捉流浪貓狗，減少濫捕撲殺的行為，但『陽春零安樂』政策沒有相關配套措施，仍然不夠完善。希望接下來有更多人一起加入，把動保這塊做得更好。」

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(中時電子報)