端午節最後一天中部路段北向路況預報圖。(圖/高公局提供)

端午節連假台61替代道路懶人包。（圖/高公局提供）

端午節連續假期第4日，今(28)是民眾收假的最後一天，預估國道交通量將大增。高公局表示，今日壅塞路段將出現在國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等9個路段，呼籲北返民眾儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12百萬車公里。預估今國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，其中北返交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。其中國5行車時間增7倍，20時車流才紓解。

今實施相關疏導措施，包括14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等，開車民眾請多加留意。

端午連假期間，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，民眾可於尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局呼籲民眾「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

為避免塞車分散車流，高公局呼籲端午連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

(中時電子報)