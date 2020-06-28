小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】病毒隨沖水飛散 公廁疫成破口

先前的研究已經證實，新冠肺炎患者的糞便中能檢測到病毒。最近一項研究更發現，如果沖馬桶不蓋上蓋子，沖水過程中產生的水霧可使新冠病毒飛散並懸浮在空氣中，可能讓人吸入導致感染，由於美國的公廁多數沒有馬桶蓋，增加了病毒傳播的風險，公廁恐成為防疫的缺口。

【2】美電偵機再巡台 偵測陸南海動向

美軍EP-3E電偵機於27日再度飛入台灣南部巴士海峽巡弋，偵測解放軍沿海及南海電子訊號。大陸專家指出，美軍近來在西太平洋的部署出現「報復性反彈」，為提振新冠疫情下的美軍士氣，美軍3艘航母近期可能在美軍印太司令部的指揮下，罕見齊聚西太平洋。

【3】小英危機處理能力 林濁水搖頭

釣魚台爭議急速升溫，前民進黨立委林濁水認為，蔡英文、馬英九用同樣的主張處理釣魚台，結果馬英九大獲好評，蔡卻被嫌棄，原因恐怕出在蔡英文既然採取了馬的主張，何不大方地明白講，用馬來堵住現任國民黨主席江啟臣之口，可惜民進黨高層統統不願這麼做。

【4】殷仔疫外遭釋出 中職呼喚回家吧

新冠病毒全球肆虐，也打壞台灣左投陳偉殷重返大聯盟的計畫。陳偉殷昨於個人臉書粉專證實，自己已遭水手隊釋出，至於下一步，殷仔目前仍會自主訓練保持體能，持續尋找旅外機會。中職統一獅教頭林岳平、樂天桃猿教頭曾豪駒則溫情呼喚他：「回家打球。」

【5】玖壹壹8／15澎湖揪眾開趴

近來因新冠肺炎肆虐，台灣掀起離島旅行熱潮，「玖壹壹」搭上熱潮宣布將於8月15日在澎湖福朋喜來登酒店舉辦「開湖一夏」夏日演唱會。玖壹壹對澎湖相當熟悉，夯曲〈9453〉MV就是在澎湖拍攝，至今在YouTube突破6000萬點閱率，3人私下也常赴澎湖遊樂、創作。

(中時電子報)